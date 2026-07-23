В Башкортостане начали обучать волонтёров-наставников среди участников СВО

Практика включает в себя проведение обучения, а также формирование пула волонтёров-наставников из числа участников специальной военной операции для организации их системной работы с молодёжью.



Программа направлена на формирование у наставников компетенций в области безопасного и эффективного сопровождения молодёжи и подростков группы риска. В центре внимания — развитие личной устойчивости наставника, понимание психологических особенностей молодёжи, построение доверительных отношений, конструктивная коммуникация и разрешение конфликтных ситуаций.



«Порядка 70 участников специальной военной операции станут наставниками нашей молодёжи по всей республике. Вместе с психологами нашего Ресурсного центра участники изучат портрет современного подростка, научатся коммуникации и трансляции ценностей молодым, узнают, где брать ресурсы и мотивацию, как сохранять устойчивость и границы», — отметил министр молодёжной политики Башкортостана Вито Сабиров.



После обучения волонтёры-наставники смогут проводить гражданско-патриотические мероприятия в республике и помогать молодёжи эффективно самореализоваться.

Источник: Министерство молодёжной политики Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=438