+16 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Все для Победы
23 Июля , 05:11

В Башкортостане начали обучать волонтёров-наставников среди участников СВО

22 июля в Республике Башкортостан стартовала образовательная программа «Наставник из числа участников СВО: безопасность, развитие, устойчивость». Программа реализуется в рамках реализации практики поддержки добровольчества (волонтёрства) в регионе по итогам федерального конкурса «Регион добрых дел — 2025» национального проекта «Молодёжь и дети».

В Башкортостане начали обучать волонтёров-наставников среди участников СВОВ Башкортостане начали обучать волонтёров-наставников среди участников СВО
В Башкортостане начали обучать волонтёров-наставников среди участников СВО

Практика включает в себя проведение обучения, а также формирование пула волонтёров-наставников из числа участников специальной военной операции для организации их системной работы с молодёжью.

Программа направлена на формирование у наставников компетенций в области безопасного и эффективного сопровождения молодёжи и подростков группы риска. В центре внимания — развитие личной устойчивости наставника, понимание психологических особенностей молодёжи, построение доверительных отношений, конструктивная коммуникация и разрешение конфликтных ситуаций.

«Порядка 70 участников специальной военной операции станут наставниками нашей молодёжи по всей республике. Вместе с психологами нашего Ресурсного центра участники изучат портрет современного подростка, научатся коммуникации и трансляции ценностей молодым, узнают, где брать ресурсы и мотивацию, как сохранять устойчивость и границы», — отметил министр молодёжной политики Башкортостана Вито Сабиров.

После обучения волонтёры-наставники смогут проводить гражданско-патриотические мероприятия в республике и помогать молодёжи эффективно самореализоваться.

Источник: Министерство молодёжной политики Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=438 

В Башкортостане начали обучать волонтёров-наставников среди участников СВО
В Башкортостане начали обучать волонтёров-наставников среди участников СВО
В Башкортостане начали обучать волонтёров-наставников среди участников СВО
В Башкортостане начали обучать волонтёров-наставников среди участников СВО
В Башкортостане начали обучать волонтёров-наставников среди участников СВО
В Башкортостане начали обучать волонтёров-наставников среди участников СВО
В Башкортостане начали обучать волонтёров-наставников среди участников СВО
В Башкортостане начали обучать волонтёров-наставников среди участников СВО
В Башкортостане начали обучать волонтёров-наставников среди участников СВО
Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru