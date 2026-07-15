Форум Народного фронта «Всё для победы!»

Президент вручил награды Анатолию Васильченко и Виктору Тараскину – охранникам, помогавшим студентам общежития в Старобельске после террористического удара ВСУ, Шамилю Устарбекову, спасавшему людей во время наводнения в Дагестане, и семье Пожярскас из Амурской области, организовавшей волонтёрскую группу для помощи бойцам СВО.

Перед началом церемонии вручения премии, которая прошла на территории национального центра «Россия», Владимир Путин осмотрел выставку проектов Народного фронта. Пояснения давал руководитель исполнительного комитета движения Михаил Кузнецов.

Главе государства представили разработки «Кулибин-клуба» – объединения предприятий народного ОПК, рассказали о гуманитарной помощи ОНФ жителям российского приграничья и освобождённых территорий. Президент также осмотрел стенды, посвящённые реабилитации ветеранов СВО, мобильной медицине и подготовке операторов БПЛА.

Вместе с Владимиром Путиным форум посетили Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, Министр промышленности и торговли Антон Алиханов, заместитель Министра обороны Алексей Криворучко.

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В.Путин: Спасибо большое вам за такую тёплую встречу!

А я со своей стороны хочу сказать, что 15 лет назад было принято не ситуативное решение, что Народный фронт, – а мы сегодня, в эти дни, отмечаем юбилей, 15 лет, – полностью себя оправдал, полностью. Потому что, во-первых, удалось собрать сюда таких людей, как вы. Вам низкий поклон за всё, что вы делаете.

Все 15 лет, вы всегда – не только в эти годы проведения специальной военной операции, что очень важно, я сейчас, безусловно, об этом тоже скажу, – но все эти 15 лет вы всегда на острие решаемых страной проблем. И вам удаётся найти те точки, на которых нужно сосредоточить внимание для того, чтобы оказать помощь конкретным людям, а это значит, в конечном итоге всей стране, всему Российскому государству.

Эта обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти и для страны. Ведь, насколько мне известно, сейчас у вас на контроле 552 поручения Президента. Это не болтовня какая-то – ведь откуда берутся эти поручения Президента, главы государства? Они же берутся после «Прямой линии» с гражданами. Это ясно: эти «линии» готовятся, ясно, что работают целые команды, но всё равно, как бы там ни было – это живая связь с людьми.

И эти поручения, они же возникают не с потолка, не с неба – они возникают от людей, от их проблем, от того, с чем они сталкиваются и что пытаются преодолеть в жизни. Эти поручения возникают отсюда. И вы, собственно говоря, над чем работаете? Вы работаете над тем, чтобы людям помочь напрямую.

Потому что даже их, так скажем, наказы, облекаемые в поручения главы государства, не так просто исполняются в рамках огромной административной машины. И здесь, вы знаете, это не беда России – это проблемы любой государственной структуры на планете Земля: везде одно и то же. Но нигде нет такой структуры, как ваша, как Общероссийский народный фронт!

Вы работаете по всем важнейшим направлениям. Возьмём здравоохранение: благодаря вашим усилиям решаются проблемы детей, которые страдают сахарным диабетом. В области образования: потому что вы обращаете внимание на то, что важно в этой тоже чрезвычайно важной, прошу прощения за тавтологию, сфере деятельности.

Что же может быть важнее души ребёнка? Что же может быть важнее формирования его взглядов на жизнь, на отношение к обществу, к людям? Что может быть важнее, чем отношение подрастающего поколения детей к своим родителям, к бабушкам, к дедушкам, уважение к тому, что они всей своей жизнью делали и для него, и для его будущих детей, и для его внуков? Что может быть важнее всего этого для сохранения, и приумножения, и укрепления государства Российского? Ничего. А вы этим занимаетесь.

И наконец, при проведении специальной военной операции [вы] напрямую работаете c людьми: и с бойцами, и с членами их семей. Что может быть важнее этого? Да ничего, сегодня ничего важнее этого нет. А вы этим занимаетесь.

Знаете, часто задаются вопросом: а как же так получается, что вся русофобская так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем Вооружённые Силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идём вперёд, ребята – наши бойцы – идут вперёд? Как же так получается?

А получается это в том числе и благодаря вашим усилиям. Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации, и собрали – не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО – почти 70 миллиардов рублей. Вот так и получается. Вот поэтому нас и ждёт, безусловно, победа.

Я вас благодарю и с удовольствием приму участие в награждении лауреатов Общероссийского народного фронта.

Спасибо.

А.Пожярскас: Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Благодарим Вас за то, что стоите на страже интересов нашей страны и делаете всё возможное для поддержки фронта. Под Вашим руководством мы прилагаем все силы, чтобы добиться скорейшей победы, нашей победы.

Мы знаем: у противника на поле боя нет шансов, потому что за нами наши семьи, дети, матери и отцы. А то, что враг ежедневно пытается нанести удар по нашей инфраструктуре, – это всего лишь попытка сломить наш дух. И у них ничего не получится.

Победа будет за нами!

В.Путин: Дорогие друзья!

Поздравим ещё раз наших лауреатов. (Аплодисменты.)

Я сейчас у одного из лауреатов, который 23 человека спас из воды, – представляете, нырял в эту пучину и доставал людей, – я у него спрашиваю: «Страшно было?» Вот сейчас на ушко спросил. Он (обращаясь к Ш.Устарбекову) – не обидишься? – мне говорит: «Чуть-чуть».

Но когда люди совершают такие подвиги, когда люди воюют на фронте, когда люди добиваются удивительных результатов в тылу, не жалея часто себя, конечно, бывает страшно. Это нормальная реакция нормального человека.

Но наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи, и это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идём и будем идти только вперёд.

Спасибо вам за вашу работу.

http://kremlin.ru/events/president/news/80284