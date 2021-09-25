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Подписаться на Я.Новости75 лет Победы

Атайсал

Атайсал
25 Сентября , 10:10
Марий форум в Башкортостане
Атайсал
21 Сентября , 11:43
Победа «Единой России» говорит о доверии народа
Атайсал
27 Августа , 10:15
*WorldSkills, день первый* – «*полет*» *нормальный*
Атайсал
24 Августа , 11:15
Башкир рода Ельдяк – один из основоположников башкирского литературного языка
Атайсал
24 Августа , 10:57
До конца 2021 года скоростной интернет проведут к домам в 262 населённых пунктах Башкортостана
Атайсал
22 Августа , 18:24
Уфа продолжает встречать гостей Нацфинала WorldSkills Russia — 2021
Атайсал
21 Августа , 13:16
Внимание! С 20 августа по 9 сентября 2021 года ограничены пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств
Атайсал
21 Августа , 13:05
Саид-Хусейн Бакаев и Адлан Амриев в финале юниорского чемпионата мира!
Атайсал
20 Августа , 16:14
Главный врач Турнира И. Дулепова поделилась своими впечатлениями
Атайсал
20 Августа , 16:10
В Мишкинском районе открыли памятник народному герою Гази Загитову
Атайсал
20 Августа , 15:52
Радий Хабиров: «В Мишкинском районе мы откроем полилингвальную гимназию с углублённым изучением марийского языка»
Атайсал
20 Августа , 15:43
Заслуженный врач России, обладатель звания «Лучший спортивный врач страны», врач по спортивной медицине федерального научно-клинического центра спортивной медицины ФМБА России, старший врач Федерации спортивной борьбы России Ирина Дулепова отметила высоча
Атайсал
20 Августа , 15:43
Заслуженный врач России, обладатель звания «Лучший спортивный врач страны», врач по спортивной медицине федерального научно-клинического центра спортивной медицины ФМБА России, старший врач Федерации спортивной борьбы России Ирина Дулепова отметила высоча
Атайсал
20 Августа , 15:33
Радий Хабиров поручил укрепить материальную базу Мишкинского агропромышленного колледжа
Атайсал
20 Августа , 15:22
Радий Хабиров запустил работу резервуарного парка для хранения битума в Салавате
Атайсал
20 Августа , 15:12
Юниорский чемпионат мира в Уфе: «Самая лучшая организация и самый лучший зал»
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