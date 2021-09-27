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Путин на заседании Совбеза обсудит улучшение стратегического планирования
Политика
Башкортостан принял участников экологического автопробега "Чистая страна"
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ФНС России напоминает, что с третьего квартала 2021 года представляется обновленная форма декларации по НДС
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Поздравление с Днём машиностроителя
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О налоге на имущество организаций в отношении объектов некапитального строительства
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Путин предупредил россиян о риске поездок за границу.
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Образование
Танцевальный коллектив «Гурба Лажи»
Общество
В Уфе стартовала экологическая неделя по сбору батареек
Новости
Важная дата: 75 лет назад началось строительство магистрального нефтепровода Туймазы – Уфа
Новости
Эксперты Росстандарта: в АО «Транснефть – Урал» строго соблюдаются стандарты РФ и технические регламенты Таможенного союза в области измерений
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В Уфе презентовали документальный фильм "Уфа - город-герой труда"
Культура
В Башкирию прибыла певица Надежда Бабкина, посол Всемирной фольклориады
Культура
Блогер из Уфы подарил Маниже 100 роз
Общество
Путин предупредил россиян о риске поездок за границу.
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Путешествие по Башкортостану
Образование
Встреча с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым
Новости

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Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

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